Повідомлено про підозру окупаційному керівництву «адміністрації лнр» у Лисичанську на Луганщині

05 грудня 2023, 13:11

Задокументовано, що влітку 2023 року ці посади добровільно обійняли колишній директор шахти імені Мельникова та начальник ЖЕКу №1.

Вугільне підприємство, яке очолював черговий «гауляйтер» Лисичанська, знищено «новою владою», житлово-комунальне господарство, як і все окуповане місто, лежить в руїнах.

У той же час колаборанти співпрацюють з російськими загарбниками, допомагають ворогу утверджувати режим окупації та імітують для пропагандистських медіа «відновлення» Лисичанська та його інтеграцію до країни-агресора.

Ворожим поплічникам повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України.

Триває досудове розслідування за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.

Останнім часом час слідчі ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях завершили досудове розслідування щодо низки лисичанських зрадників та колаборантів.

Зокрема, на розгляді в судах перебувають матеріали завершених кримінальних проваджень щодо попереднього «гауляйтера» Лисичанська, «заступниці голови» окупаційної адміністрації міста, «начальника управління ЖКХ», «начальника ДПРЧ-59 Лисичанського відділу МНС лнр» та інших правопорушників.

❗ Їм загрожує до 10 років позбавлення волі та конфіскація майна.