Засуджено до 10 років в’язниці луганського ректора «Университета имени Даля» за співпрацю з окупантами

05 грудня 2023, 13:30

Ректора окупаційного “університету імені Даля” в Луганську Віктора Рябічева засудили до десяти років за ґратами. Про це у вівторок, 5 грудня, повідомив Офіс генпрокурора України.

📢«За публічного обвинувачення прокурорів Івано-Франківської обласної прокуратури [Івано-Франківський міський] суд визнав жителя Луганщини винним у пособництві державі-агресору», — йдеться на сайті відомства.

Рябічева засудили до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Також його позбавили права обіймати посади в органах державної влади, місцевого самоврядування та закладах освіти строком на 15 років.

У суді прокурор довів, що у липні 2022 року він організував у приміщенні університету засідання так званого «другого складу громадської палати луганської народної республіки», на якому було прийнято рішення щодо створення «громадського штабу референдуму про приєднання лнр до складу рф».

Після цього він як учасник штабу займався підготовкою та проведенням псевдореферендуму – надав приміщення навчального закладу для голосування і розміщення так званої виборчої комісії.

У СБУ в Івано-Франківській області зазначили, що Віктор Рябічев ще з 2014 року співпрацює з російськими окупантами у Луганську.

📢«Судовий розгляд відбувався у спеціальному судовому провадженні in absentia (за відсутності обвинуваченого). Строк відбування покарання обчислюватиметься з моменту фактичного затримання фігуранта», — розповіли в СБУ.

📌Через окупацію частини Луганщини росією, університет імені Даля евакуювали з Луганська у серпні 2014 року до Сєвєродонецька. Після повномасштабного вторгнення росії в Україну університет було знову релоковано до Києва.