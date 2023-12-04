Приєднуйтесь до нас: Facebook YouTube
Вибір за датою
Цитата дня
Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Політика / Економіка / Суспільство
05 грудня 2023, 13:49

У експорті 3500 дронів на росю підозрюють фінські компанії

Дві компанії із Фінляндії опинились під підозрою у відправці продукції на росію, яка може потрапляти під санкції Європейського Союзу, зокрема, безпілотників. Про це у вівторок, 5 грудня, повідомляє Yle з посиланням на дані фінської митниці.

За даними співробітників відомства, ці компанії могли експортувати товари на росію загальною сумою понад три мільйони євро, а це щонайменше – 3500 дронів.

Хоча митні декларації вказують, що вантажі направлялися в інші країни, існують підозри, що вони все ж опинялись на росії.

Митниця розглядає варіант того, що за цими компаніями стоїть одна особа, та наразі є шість підозрюваних у цій справі.

Справа розслідується за фактом порушення митних правил при обтяжливих обставинах та експорту військового обладнання. Передбачається, що справу передадуть до суду вже цього місяця.

Нагадаємо, раніше на росії стверджували, що практично всі імпортні безпілотники, які зараз використовуються ними, – були закуплені з Китаю.

Джерело "Yle"
+Поширити:
PrintВерсія для друкуErrorПовідомити про помилку
Лічильники: