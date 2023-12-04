На Львівщині було атаковано інфраструктурний об’єкт – ОВА

05 грудня 2023, 13:59

Вночі 5 грудня російські ворожі дрони атакували обʼєкт інфраструктури на Львівщині, було зафіксовано незначні руйнування. Про це у вівторок, 5 грудня, повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

📢«Під час повітряної тривоги, близько 4 години ранку, ворог трьома безпілотниками атакував обʼєкт інфраструктури на Львівщині. Внаслідок удару виникла пожежа, яку оперативно загасили силами працівників. Є незначні руйнування», - зазначив він.

За словами Козицького, обійшлося без жертв серед людей та постраждалих. Суттєвих пошкоджень систем життєзабезпечення області також не зафіксовано.

💥Раніше тієї ж ночі війська рф атакували Україну, випустивши 17 ударних безпілотників типу "шахед" та 6 зенітних керованих ракет ЗРК С-300. Силам протиповітряної оборони вдалося збити десять ворожих дронів.

📅Також повідомлялося, що російські загарбники атакували дронами-камікадзе типу «Shahed» Чугуїв та Борову, завдавши шкоди ряду об'єктів та поранено одну людину.