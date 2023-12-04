Роботодавцям компенсують витрати на облаштування робочих місць для осіб з інвалідністю

Триває урядова програма, за якою роботодавець може отримати компенсацію фактичних витрат за облаштування робочих місць працевлаштованих осіб з інвалідністю.
Сума компенсації не перевищує 100,5 тис. грн – за робоче місце особи з інвалідністю І групи та 67 тис. грн – за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю II групи.
Перелік допоміжних засобів, які можна купити, включає такі позиції: меблі та фурнітура для робочих місць, транспортери для підіймання сходами з електроприводом, комп’ютери та оргтехніка, програмне забезпечення, поручні та бруси, засоби для захисту здоров’я і безпеки на робочих місцях тощо.
Мета програми – посилити зацікавленість роботодавців до працевлаштування людей з інвалідністю і, своєю чергою, надати можливість обмежено придатним громадянам повернутися до активної зайнятості та соціалізуватися.
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