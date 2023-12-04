У центрі Херсона росіяни вбили двох людей – ОВА

05 грудня 2023, 14:43

Рано вранці у вівторок центр міста Херсон опинився під обстрілом з боку російських загарбників. Два мирних мешканці загинули, ще один отримав поранення. Про це повідомив глава місцевої ОВА Олександр Прокудін у своєму Telegram-каналі 5 грудня.

📢«З самого ранку російська армія безжально вкрила вогнем центр Херсона. На цьому місці окупанти вбили двох людей. Лікарям, які оперативно прибули на місце події, залишилося лише констатувати смерть херсонців», – повідомив він.

59-річний чоловік отримав поранення, Каретою швидкої допомоги його було оперативно шпиталізовано для надання медичної допомоги.

📢«У Міжнародний День волонтера росіяни вбили благодійника у Херсоні. Життя Руслана Анісенко, волонтера організації “Справжні”, трагічно обірвалося сьогодні зранку. Його вбив російський снаряд, випущений по центру міста», – за доповненою інформацією від Олександра Прокудіна.

📅Нагадаємо, що 4 грудня росіяни обстріляли дитсадок у Шуменському мікрорайоні Херсона, поранено одну людину.

Два дні тому російські снаряди вдарили у житловий будинок в Херсоні, призвівши до загибелі двох осіб та поранення семеро мешканців.