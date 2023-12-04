За підтримки Катару було визволено з росії ще шістьох українських дітей

05 грудня 2023, 16:33

Державний міністр Катару з питань міжнародного співробітництва Лолва аль-Хатер оголосив, що росія погодилася звільнити ще шістьох українських дітей, які були депортовані, щоб вони могли повернутися до своїх сімей в Україні за посередництвом Катару. Ця група включає дітей віком від 8 до 15 років, згідно з повідомленням The Washington Post.

Звільнення українських дітей заплановано на вівторок, 5 грудня. Кілька дітей вже зустрілися з катарськими дипломатами у посольстві Катару у москві, повідомляє видання. Неназваний чиновник повідомив, що група з шести дітей планує вирушити з москви шляхом через Білорусь до України.

За словами анонімного посадовця, мати одного із 11-річних хлопчиків є військовослужбовцем і перебуває в російському полоні.

📢«Його батько помер близько десяти років тому, і тепер він залишиться з тіткою по матері. До цього часу він жив з родичами в окупованій росією Донецькій області», - додав чиновник.

📅Раніше через посередництво Катару до України повернувся Богдан Єрмохін, який був депортований з Маріуполя на росію, де отримав у свої 17 років повістку до російського військкомату. У 8 років він втратив батьків, жив у прийомній родині та в будинку сімейного типу. У 2021 році він вступив до Маріупольського вищого металургійного профучилища. Коли російські загарбники окупували Маріуполь, хлопця спочатку вивезли до Донецька, а потім — до підмосков’я. Там призначили нового опікуна, ігноруючи те, що в Україні такий вже був — двоюрідна сестра Богдана.