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Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Події
06 грудня 2023, 11:44

Ситуація щодо російського вторгнення на 06.12.2023

Від початку широкомасштабної війни проти України росія втратила 335,1 тис. осіб, знищено понад 8000 артилерійських систем ворога – Генштаб ЗСУ.

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Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.12.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 335110 (+1270) осіб,
  • танків ‒ 5600 (+13) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 10456 (+40) од,
  • артилерійських систем – 8024 (+37) од,
  • РСЗВ – 919 (+6) од,
  • засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 605 (+0) од,
  • літаків – 324 (+1) од,
  • гелікоптерів – 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6083 (+51),
  • крилаті ракети ‒ 1570 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 22 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 10532 (+49) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1153 (+5).

Дані уточнюються.

Разом переможемо!

Джерело: "Генштаб ЗСУ"
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