Ситуація щодо російського вторгнення на 06.12.2023

Від початку широкомасштабної війни проти України росія втратила 335,1 тис. осіб, знищено понад 8000 артилерійських систем ворога – Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.12.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 335110 (+1270) осіб,
- танків ‒ 5600 (+13) од,
- бойових броньованих машин ‒ 10456 (+40) од,
- артилерійських систем – 8024 (+37) од,
- РСЗВ – 919 (+6) од,
- засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 605 (+0) од,
- літаків – 324 (+1) од,
- гелікоптерів – 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6083 (+51),
- крилаті ракети ‒ 1570 (+0),
- кораблі /катери ‒ 22 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 10532 (+49) од,
- спеціальна техніка ‒ 1153 (+5).
Дані уточнюються.
Разом переможемо!