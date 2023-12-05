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Суспільна думка
Події
06 грудня 2023, 20:03

Українські спецслужби на росії ліквідували зрадника Іллю Киву

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов офіційно надав підтвердження, що колишнього народного депутата та зрадника України, Іллю Киву, було остаточно ліквідовано на росії. Таку заяву Юсов зробив в ефірі телемарафону у середу, 6 грудня.

📢«Можемо підтвердити, що Кива – все. І така доля спіткає інших зрадників України, а також посіпак путінського режиму», – заявив Юсов.

Він також зауважив, що Кива був «одним із найогидніших покидьків, зрадників та колаборантів».

📢«Тому можна констатувати, що справедливість має різні форми», - додав представник ГУР.

Тіло Киви без ознак життя було знайдено у підмосковному селі Супонево Одинцовського району. За даними джерел, колишнього нардепа успішно ліквідувала СБУ.

Нагадаємо, що після початку повномасштабного вторгнення зрадник Кива повністю підтримав злочинні дії росії. У березні 2022 року Верховною Радою було прийнято рішення про позбавлення Киви депутатського мандата.

У листопаді 2023 року суд України заочно засудив колишнього нардепа до 14 років позбавлення волі за звинуваченням у державній зраді.

На росії зрадник став постійним гостем чисельних пропагандистських шоу, в яких за шаблонами кремлівських «методичок» поливав брудом Україну.

Російські пропагандисти від нього швидко відхрестилися та прокоментували його вбивство так:

«Киву вбили... Свій серед чужих / чужий серед своїх зазвичай знищується своїми. Чужим просто немає до нього справи», - зазначила головний редактор пропагандистського каналу RT Маргарита Симоньян.

Джерело: "ГУР МО"
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