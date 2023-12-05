Українські спецслужби на росії ліквідували зрадника Іллю Киву

06 грудня 2023, 20:03

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов офіційно надав підтвердження, що колишнього народного депутата та зрадника України, Іллю Киву, було остаточно ліквідовано на росії. Таку заяву Юсов зробив в ефірі телемарафону у середу, 6 грудня.

📢«Можемо підтвердити, що Кива – все. І така доля спіткає інших зрадників України, а також посіпак путінського режиму», – заявив Юсов.

Він також зауважив, що Кива був «одним із найогидніших покидьків, зрадників та колаборантів».

📢«Тому можна констатувати, що справедливість має різні форми», - додав представник ГУР.

Тіло Киви без ознак життя було знайдено у підмосковному селі Супонево Одинцовського району. За даними джерел, колишнього нардепа успішно ліквідувала СБУ.

Нагадаємо, що після початку повномасштабного вторгнення зрадник Кива повністю підтримав злочинні дії росії. У березні 2022 року Верховною Радою було прийнято рішення про позбавлення Киви депутатського мандата.

У листопаді 2023 року суд України заочно засудив колишнього нардепа до 14 років позбавлення волі за звинуваченням у державній зраді.

На росії зрадник став постійним гостем чисельних пропагандистських шоу, в яких за шаблонами кремлівських «методичок» поливав брудом Україну.

Російські пропагандисти від нього швидко відхрестилися та прокоментували його вбивство так:

«Киву вбили... Свій серед чужих / чужий серед своїх зазвичай знищується своїми. Чужим просто немає до нього справи», - зазначила головний редактор пропагандистського каналу RT Маргарита Симоньян.