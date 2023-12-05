Залужний у день Збройних Сил України подякував всім захисникам за їх важку роботу

06 грудня 2023, 12:12

Головнокомандувач Збройних сил України, Валерій Залужний, висловив своє привітання українським військовим з нагоди Дня Збройних сил України та подякував усім, хто зараз виконує свою важку та вкрай відповідальну роботу. Відповідне відеозвернення Залужний оприлюднив на своїй сторінці у Facebook у середу, 6 грудня.

📢«Схиляю голову перед вашим подвигом! Перед кожним солдатом, сержантом і офіцером. Особливо перед тими, хто сьогодні у вогні боїв та під обстрілами, у холодних замерзлих окопах та руїнах міцно тримає оборону та знищує підступного ворога», – наголосив Залужний.

Він наголосив на тому, що сили оборони захищають майбутнє українських дітей та висловив подяку за відданість службі: "борються, не маючи права на поразку".

📢«Гордий за кожного, хто сьогодні перебуває в лавах Збройних сил України. Україна не здається – завдяки вам. І завдяки вам я знову і знову переконуюсь – як би важко нам не було, але точно не буде соромно. Дякую за службу!»,– зазначив головком.