До 12 років колонії засуджено луганчанина, який служив у «військовій комендатурі лнр» та воював проти ЗСУ

06 грудня 2023, 12:21

За матеріалами СБУ термін за ґратами отримав ще один бойовик окупаційних військ, захоплений українськими військовими в полон у боях в районі Білогорівки.

За даними досудового розслідування, 27-річий мешканець Луганська у грудні минулого року вступив на службу за контрактом до так зв. «окремого батальйону охорони 234 військової комендатури лнр».

На посаді стрільця він зі зброєю в руках охороняв розташовані в Луганську підрозділи слідчого комітету рф та інших окупаційних структур.

У березні цього року його перевели до так зв. «7 бригади 2 АК» окупаційної армії. Спочатку підрозділ забезпечував окупаційний режим у захоплених ворогом Лисичанську, Новодружеську, Білокуракиному – займався патрулюванням вулиць, зведенням укріпспоруд, охороною російських військових об’єктів тощо.

Потім, у зв’язку з катастрофічними втратами окупантів, підрозділ було направлено до зони бойових дій.

Наприкінці травня, в районі Білогорівки у результаті атаки ЗСУ, позиції «7 бригади» було взято штурмом. Нечисленні вцілілі бойовики потрапили у полон.

📢Слідством доведено вчинення фігурантом злочину, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (добровільна участь громадянина України у незаконних збройних формуваннях, створених на тимчасово окупованій території, та у збройних формуваннях держави-агресора).

❗Бойовика засуджено до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Досудове розслідування проводили слідчі ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.