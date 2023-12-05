Командування об'єднаних сил ЗС України подякувало всім захисникам та захисницям за їх титанічний труд

06 грудня 2023, 12:53

Сьогодні вся Україна відзначає та вшановує особливий день — День Збройних сил України! Своє привітання українським військовим з цієї нагоди висловив Командувач об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

📢«Це свято, по суті, стало всенародним, адже триває нещадна війна з російським агресором за існування української нації. Дякую кожному, від чиєї майстерності, хоробрості, міцності духу і сталевої волі залежить подальша доля нашої країни, наших сімей, майбутнє наших дітей», – зазначив Наєв.

Особливою увагою він відзначив звичайного солдата-піхотинця, який попри погодні умови, щільні ворожі обстріли та невтомні атаки ворога, — міцно стоїть на сторожі кожного клаптику української землі.

📢«Дякую звичайному артилеристу, який майстерно виконує свою бойову роботу нищить ворога на полі бою та у ворожому тилу, знекровлюючи його сили й зменшуючи його прагнення до активних дій», – додав Командувач об’єднаних сил ЗСУ.

Також була висловлена подяка звичайному захиснику українського неба, який з кожним днем збільшує кількість вражених цілей, не дає агресору жодних шансів порушити спокій і стабільність існування наших міст і сіл.

📢«Дякую усім, хто одягнув військовий однострій, взяв у руки зброю і нищить нею непрошеного загарбника. Ви є гордістю і надією нашого народу»!

Слава Україні! Разом переможемо!