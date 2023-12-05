Мадуро готує анексію територій сусідньої Гаяни та оголосив 24-й штат Венесуели

06 грудня 2023, 13:29

Президент Венесуели Ніколас Мадуро оголосив про намір зробити у майбутньому сусідню Гаяну 24-м штатом своєї країни, представивши новий зразок переробленої карти Венесуели. Про це у середу, 6 грудня, повідомило видання Ultimas Noticias.

У заклику до Національної асамблеї, Мадуро пропонує ухвалити закон щодо анексії регіону Ессекібо в Гаяні та створення нового штату Гаяна-Ессекібо у межах Венесуели.

Також було доручено відомствам Венесуели, що займаються видачею ліцензій на видобуток газу, нафти та корисних копалин, – створити на території регіону свої представництва. Всім нафтовим компаніям, які працюють у Гаяні, Мадуро виділив строк у три місяці для завершення операцій.

Президент Венесуели також вказав, що всі школи, коледжі, університети та громадські місця отримають оновлені карти, щоб відображати наочно майбутні зміни.

📢«Тільки по-доброму. З повагою до міжнародного права, з повагою до законів, з повагою до добросусідства», — заявив президент Венесуели.

За результатами референдуму, який відбувся 3 грудня, заявлено, що 95% висловились за створення нового венесуельського штату у регіоні Ессекібо. Однак, деякі західні ЗМІ вказують на низьку явку в понад 10%, що піддає сумнівам його легітимність та можна вважати, що даний референдум не відбувся.

📊Ессекібо, який займає значну частину Гаяни, став центром уваги після відкриття родовищ нафти та газу у 2015 році американською компанією ExxonMobil.

📅Нагадаємо, що раніше на картах Венесуели регіон Ессекібо вже був зазначений як спірна територія.