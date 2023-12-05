Олексій Кузнєцов: «Вітаю з Днем Збройних сил наших мужніх захисників!»

06 грудня 2023, 13:33

6 грудня відзначається День Збройних сил України. Народний депутат України, голова Луганської обласної організації політичної партії «Слуга Народу» Олексій Кузнєцов висловив вдячність військовослужбовцям ЗСУ та звернувся до земляків.

«Луганщина під владою ворога, але серця та думки луганчан йому не загарбати. Де б ми не перебували – за кордоном, в інших регіонах України чи в окупації – нас єднає віра в те, що наша земля буде вільною. Ми знаємо, що саме в цей час кров’ю, болем та ціною власних життів омріяну свободу здобувають бійці Збройних сил. Вклоняємося, дякуємо нашим мужнім захисникам – воїнам ЗСУ – та вітаємо їх зі святом!» – наголосив Олексій Кузнєцов.

Звертаючись до земляків, нардеп закликав дякувати Збройним силам та підтримувати українських воїнів: «Луганщина разом зі Збройними силами України! Кожен на своєму місці, я впевнений, має зробити свій вклад у Перемогу. У пам’ять про Героїв, які поклали своє життя, обороняючи луганський край. Та в славу тих, хто зараз б’є ворога на передовій!»