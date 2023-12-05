День Збройних сил Украйни: Зеленський подякував та привітав воїнів

06 грудня 2023, 13:47

Президент Володимир Зеленський привітав українських військовослужбовців із Днем Збройних сил України та записав відеозвернення зі словами вдячності.

📢«6 грудня. День Збройних Сил України. День сильних. День сміливих. День незламних. Чоловіків і жінок. Воїнів. Героїв. Усіх, хто продовжує боронити державу. І всіх, хто віддав своє життя, аби не віддати України. І саме зараз я йду до Стіни їхньої пам’яті. Багато хто знає, де це, багато хто був там. Ну а тим, хто поки не був, варто сходити. Побачити обличчя наших героїв. Зазирнути їм в очі. І просто помовчати. Та в цій тиші подумати. Пригадати. Усвідомити. Порівняти цей ранок і ранок 651 день тому. Як було гучно. І чимало кому було страшно. Але страх програв. І тепер про нас почули всі. Як було важко тоді і як не соромно тепер», - зазначив глава держави.

Зеленський висловив вдячність всім воїнам, які дають бій на фронті та боронять мирні регіони країни.

📢«Сьогодні тільки одне слово - "молодці". Тільки одна емоція — вдячність. І тільки одне побажання — перемогти. Командири, будь ласка, бережіть своїх солдатів. Бережіть себе, будьте собою. Я вітаю вас з Днем Збройних Сил України!», - сказав президент.

📅Нагадаємо, зі слів Володимира Зеленського, усі захисники, хто від початку повномасштабної війни отримав звання Героя України, – обов’язково отримають власне житло від держави.