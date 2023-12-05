Британія надасть Україні зимовий пакет допомоги

06 грудня 2023, 16:58

Велика Британія оголосила про виділення зимового гуманітарного пакета допомоги для України на суму 29 млн фунтів і додаткових 7,75 млн фунтів для підтримки найбільш вразливих верств населення. Про це повідомлено на офіційному вебсайті британського уряду в середу, 6 грудня.

📢Міністр закордонних справ Девід Камерон оголосив про цю ініціативу перед своїм візитом до США.

📊Ця допомога є частиною загального обсягу гуманітарної допомоги Британії для України та регіону, який становитиме 127 млн фунтів стерлінгів у 2023-2024 роках, як було оголошено на Конференції відновлення України у червні.

📈Зауважимо, що загальна військова, гуманітарна та економічна підтримка Сполученого Королівства для України наразі складає 9,3 млрд фунтів.

Однією з цілей візиту глави МЗС Британії до США, є підтвердження подальшої підтримки України в її боротьбі проти російської агресії.

📅Нагадаємо, що раніше у середу стало відомо, що Британія запровадить низку нових санкцій проти військових постачальників, які підтримують військову машину путіна.