Ситуація щодо російського вторгнення на 07.12.2023

Загальні втрати російських окупантів становлять більше ніж 336,2 тис. осіб, знищено понад 5600 танків ворога ‒ Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.12.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 336230 (+1120) осіб,
- танків ‒ 5618 (+18) од,
- бойових броньованих машин ‒ 10482 (+26) од,
- артилерійських систем – 8045 (+21) од,
- РСЗВ – 919 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 605 (+0) од,
- літаків – 324 (+0) од,
- гелікоптерів – 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6116 (+33),
- крилаті ракети ‒ 1571 (+1),
- кораблі /катери ‒ 22 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 10561 (+29) од,
- спеціальна техніка ‒ 1156 (+3).
Дані уточнюються.
Разом переможемо!