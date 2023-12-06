На чемпіонаті Європи з плавання Романчук здобув першу медаль для України

07 грудня 2023, 19:54

Український плавець Михайло Романчук приніс першу медаль для своєї країни на Чемпіонату Європи з плавання в Румунії. 27-річний спортсмен виборов бронзову нагороду на дистанції 1500 метрів вільним стилем, повідомляє "Суспільне. Спорт" у четвер, 7 грудня.

Представник Хмельницької області, Михайло Романчук, взяв участь у змаганнях та продемонстрував вражаючий результат. Наступним випробуванням для 27-річного плавця стане участь у відборі на дистанції 800 метрів вільним стилем, запланованому на 9 грудня. Фінал відбудеться вже 10 грудня 2023 року.

Це вже друга медаль в кар'єрі Романчука на чемпіонатах Європи на короткій воді. Першу він здобув у 2017 році, виборовши "золото" на тій самій дистанції 1500 метрів вільним стилем. Необхідно відзначити, що Михайло Романчук є срібним та бронзовим призером Олімпіади-2021 у Токіо.