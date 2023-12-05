З 18 сіл на Сумщині виїхали майже всі мешканці – ОВА

07 грудня 2023, 13:28

Майже всі жителі 18 сіл на Сумщині виїхали з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну. Про це у середу, 7 грудня, повідомив голова Сумської ОВА Володимир Артюх в інтерв'ю Укрінформу.

📢«Проте ці населені пункти не перестали існувати, вони не покинуті напризволяще. Контроль над ними ми передали Збройним силам України. Встановлено блок-пости, захід та вихід контролюється ЗСУ», - зазначив він.

Важливо зазначити, що за потреби місцевим жителям дозволено вільно відвідувати власні домоволодіння та знаходитись на території цих сіл.

📢«Для розуміння – усього під евакуацію на Сумщині підпадає 115 населених пунктів в області», - зазначив посадовець.

📊Артюх додав, що на Сумщині діє 51 громада, з них 15 знаходиться в зоні бойових дій, а це – третина області.

📅Нагадаємо, що по області оголошено евакуацію жителів з п'ятикілометрової зони у липні 2023-го року, але не всі люди поспішають виїжджати, пояснив голова обладміністрації.

📢«Ми вивезли із небезпечної зони понад 700 дітей. З усіх дітей, котрі там обліковані, – це більш ніж половина», - додав Артюх.