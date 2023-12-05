Рекордні прибутки українських банків за 2023 рік

07 грудня 2023, 13:55

Протягом 10 місяців 2023 року українські банки показали приріст прибутку, який перевищив попередні показники. За цей період їхні доходи склали 122,7 млрд гривень, що становить більше ніж удвічі за відповідний період 2021 року, коли прибуток становив 58,35 млрд. Інформацію про це надала платформа відкритих даних Опендатабот, посилаючись на дані Нацбанку.

Зазначено, що лише чотири банки в Україні отримали збитки на загальну суму в 99 млн гривень.

📊Топ-10 банків за рівнем прибутку має незначні зміни: приватний Універсал банк (Монобанк), який тимчасово навесні вийшов із рейтингу, – повернувся з рекордним доходом, посунувши державний Укргазбанк.

Державні банки ПриватБанк та Ощадбанк здобули половину від загального прибутку всіх українських банків протягом 10 місяців 2023 року. При цьому їхні доходи зросли удвічі у ПриватБанку (47,1 млрд) та навіть в 19 разів у Ощадбанку (14,58 млрд).

Частка прибутку державних банків становить 61%, що на 11% більше, ніж у 2021 році.

Всі 14 банків з іноземним капіталом показали прибуток за період 10 місяців 2023 року. Загальний дохід цієї групи склав 30,43 млрд гривень, або в 1,6 раза більше, ніж у відповідний період 2021 року. Зазначимо, що частка іноземних банків у загальному прибутку зменшилася до 25%.

📈Райффайзен банк є лідером серед банків з іноземним капіталом, показавши прибуток у розмірі 6,89 млрд гривень, що перевищує показники за аналогічний період 2021 року в 1,7 раза.

📈Банки з приватним капіталом також відзначилися ростом прибутку у 1,7 раза порівняно з 2021 роком. Частка прибутку цієї групи банків зменшилася до 14% цьогоріч.

📈ПУМБ залишається лідером групи, показавши прибуток у розмірі 6,48 млрд гривень, майже вдвічі більше, ніж у 2021 році.

📈Універсал банк, який входить до групи банків з приватним капіталом, отримав рекордний прибуток за жовтень – 1,7 млрд гривень і повернувся до топ-10 банків країни. До цих двох банків припадає майже 2/3 від прибутку групи.