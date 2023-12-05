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Суспільна думка
Події
07 грудня 2023, 14:35

Нічний удар по Одеській області: постраждала портова інфраструктура, є загиблий

У ніч на 7 грудня 2023 року російські загарбники у черговий раз атакували Україну безпілотними апаратами типу «Shahed», які вилетіли із мису Чауда у Криму. За повідомленням Повітряних Сил ЗСУ, зафіксовано 18 запусків ударних БпЛА «Shahed-136/131». Основними напрямками атаки були на Хмельниччину та Одеську область.

У результаті ефективного протиповітряного бою засобів Повітряних Сил, у співпраці з протиповітряним оборонним комплексом, захисники України знищили 15 ударних БпЛА противника. Для цього використовувались зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи.

За словами голови Одеської ОВА Олега Кіпера, напад на Одеську область тривав практично дві години.

📢«Російські терористи упродовж майже двох годин атакували ударними безпілотниками Ізмаїльський район. Наші сили ППО збили переважну кількість «шахедів», проте, на жаль, є влучання. Окупанти прицільно атакували саме припортову інфраструктуру Подунавʼя. Водій однієї з фур загинув. На місці сталася пожежа, яку оперативно ліквідували співробітники ДСНС», - повідомив Кіпер.

Також зазначається, що окупанти атакували припортову інфраструктуру Подунавʼя. Пошкоджено складське приміщення, елеватор та вантажівки. Водій однієї з фур загинув. На місці сталася пожежа, яку оперативно ліквідували співробітники ДСНС.

Джерело: "Одеська ОВА, ДСНС, Одеська обласна прокуратура""
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