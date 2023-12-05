Судитимуть командира чеченського збройного формування «ахмат», який брав участь в окупації міст Луганщини

07 грудня 2023, 16:24

Служба безпеки України продовжує системно документувати злочини російської окупаційної армії для передачі матеріалів до Міжнародного кримінального суду в Гаазі.

Слідчі СБУ зібрали доказову базу на громадянина рф, колишнього секретаря Ради економічної та громадської безпеки Чеченської республіки, заступника командуючого «2-го армійського корпусу народної міліції лнр», командира так зв. «загону спеціального призначення «ахмат» генерал-майора поліції Апті Алаудінова.

Задокументовано вчинення ним злочинів проти основ національної безпеки України, проти миру та безпеки людства і міжнародного правопорядку.

За даними слідства, фігурант, який на момент вчинення злочину обіймав посаду помічника голови Чеченської республіки, брав безпосередню участь у збройній агресії рф проти України та захопленні територій нашої держави.

У березні-квітні 2022 року він особисто командував так зв. загоном спеціального призначення «Ахмат».

Бойовики підрозділу, відомі як «кадирівці», діють у складі Росгвардії по Чеченській республіці. Командувач загону «Ахмат» безпосередньо підпорядковується голові Чеченської республіки рамзану кадирову.

У складі російської окупаційної армії «кадирівці» прибули на територію України для ведення військових дій та виконання наказу кремля щодо захоплення Луганської області.

Фігурант особисто перебував у зоні бойових дій на території міст Рубіжне, Кремінна, Сєвєродонецьк та віддавав накази бойовикам загону «ахмат».

У результаті загарбницьких дій рф населені пункти Луганської області окуповані ворогом, повністю зруйнована її інфраструктура. Кількість загиблих та скалічених мирних мешканців, у тому числі дітей, обчислюється тисячами, десятки тисяч людей залишились без житла.

У кінці 2022 року Алаудінова призначено «заступником командувача 2 армійського корпусу народної міліції лнр».

З січня 2023 року він виконує накази вищого керівництва рф щодо координації дії чеченських бойовиків, з метою недопущення деокупації захопленої території Луганської області.

Злочинний російський режим високо оцінив «бойові заслуги» Алаудінова. За участь у так званій «сво» указом путіна йому присвоєна зірка героя росії. Луганські маріонетки кремля нагородили його званням «героя лнр».

Наразі досудове розслідування завершено, матеріали кримінального провадження перебувають на розгляді в суді.

Алаудінов обвинувачується у скоєнні умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України, на порушення порядку, встановленого Конституцією України, за попередньою змовою групою осіб, які призвели до загибелі людей та інших тяжких наслідків (ч. 3 ст. 110) та у здійсненні пособництва у веденні агресивної війни (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України).

❗Фігуранта оголошено у розшук.

Оскільки він перебуває на території країни-агресора, тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності за злочини проти нашої держави.

Досудове розслідування проводив слідчий підрозділ Головного Управління СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.