Коломойський звернувся до суду для повернення громадянства України

07 грудня 2023, 16:51

Фігурант кримінальної справи Ігор Коломойський висунув запит на перегляд рішення про позбавлення його громадянства. Верховний суд повернув позов, вимагаючи пояснень про затримку в майже півтора року. Про це йдеться у рішенні суду.

📢«29 листопада 2023 року Ігор Коломойський подав до суду позов, оскаржуючи указ президента № 502 від 18 липня 2022 року про позбавлення громадянства. Проте, згідно зі статтею 122 Кодексу адміністративного судочинства, минув термін звернення до суду, встановлений у 6 місяців після винесення зазначеного рішення», — йдеться в ухвалі суду.

Коломойський аргументував свою затримку у поданні позову тим, що дізнався про позбавлення його громадянства лише у вересні 2023 року, після зміни запобіжного заходу. Проте судова колегія визнала ці пояснення недостатніми для обґрунтування несвоєчасного звернення до суду.

Верховний суд наголосив, що рішення про позбавлення громадянства Коломойського було широко висвітлено ЗМІ одразу ж після його ухвалення. Суд вважає, що через це позивач мав знати про це і втратив свій шанс звернутися до суду вчасно.

Позов Коломойського наразі відкладено тимчасово без розгляду. Бізнесмену надано 10 днів для подання заяви про відновлення строку звернення до суду разом із доказами причин пропуску. В іншому випадку – суд поверне позовну заяву Коломойському.

Слід зазначити, що в лютому 2023 року Служба безпеки України та Бюро економічної безпеки провели обшук у будинку Ігоря Коломойського у Дніпрі. Розслідування стосується можливих чисельних махінацій в «Укртатнафті» та «Укрнафті», включаючи розтрату нафтопродуктів на 40 млрд гривень та ухилення від сплати митних податків та зборів на значні суми.

📅Також нагадаємо, що 2 вересня у Шевченківському районному суді Києва зазначено Ігоря Коломойського як громадянина України. Суд зазначив його місце народження у Дніпропетровську. Однак, у підозрі СБУ та БЕБ щодо відмивання грошей та шахрайства Коломойський фігурує як громадянин Ізраїлю та Кіпру.