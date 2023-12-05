Через російські обстріли зупинились два блоки ТЕС

07 грудня 2023, 17:05

Декілька енергетичних об'єктів в прифронтовій зоні постраждало від атаки російських окупантів. Зазначено, що два енергоблоки зупинили роботу після серйозного ушкодження обладнання в результаті артобстрілу. Міненерго повідомляє про тимчасовий дефіцит електроенергії в енергосистемі.

📢«Внаслідок артобстрілу серйозно пошкоджено обладнання. Припинили роботу два енергоблоки. Через цю зупинку теплових блоків, а також зниження температури навколишнього середовища фіксується тимчасовий дефіцит електроенергії в енергосистемі», – йдеться у заяві Міненерго.

Звертаючись до населення, відомство закликає використовувати електроенергію розумно та економно, особливо в періоди максимального навантаження.

📅Нагадаємо, раніше Укренерго повідомило про виникнення дефіциту електроенергії в енергосистемі, що змусило Україну звернутися до Європи за аварійною допомогою у період 11:00 до 19:00 години.

📅Нещодавно також стало відомо, що ТЕС на сході України тричі потрапила під обстріл з боку російських агресорів. Це призвело до зупинки роботи енергоблока та припинення опалення в одному з населених пунктів.