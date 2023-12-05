Апеляційний суд відмовився випустити Дубінського з-під ватри

07 грудня 2023, 17:45

У вівторок, 7 грудня, відбулося засідання Київського апеляційного суду у справі народного депутата Олександра Дубінського, який перебуває під вартою. Його захисники раніше подавали апеляцію стосовно обраного запобіжного заходу щодо утримання нардепа під вартою.

Засідання проходило у закритому режимі, після якого суд вирішив залишити запобіжний захід незмінним. Олександра Дубінського продовжать тримати під вартою до 12 січня 2024 року, можливість внесення застави не передбачено.

До початку засідання сам народний депутат повідомив про те, що у нього зламано два ребра, а ці травми отримано під час його побиття у СІЗО.

📢«Сьогодні я пройшов рентген нарешті. За медичним висновком, який мені наданий у Київському слідчому ізоляторі, у мене зламане 10-те та 11-те ребро з лівого боку. Це фактично встановлює катування», – повідомив Дубінський.

📅Нагадаємо, що адвокати Дубінського раніше повідомили про побиття депутата у Лук'янівському СІЗО в ніч проти 2 грудня, але цей факт не було підтверджено поліцією Києва та Київським слідчим ізолятором.

Раніше, 14 листопада, Печерський райсуд Києва визначив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою народного депутата на 60 діб без можливості внесення застави у справі про державну зраду.

Йому висунули підозру у службовому підробленні документів для виїзду за кордон та організації схеми незаконного вивезення за кордон чоловіків призовного віку.

23 листопада Печерський райсуд арештував майно депутата, частину якого було оформлено на його родичів.