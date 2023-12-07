Повідомлено про підозру ще двом колаборантам з Луганщини: «голові муніципального утворення» та «депутату»

08 грудня 2023, 14:45

За процесуального керівництва Лисичанської окружної прокуратури Луганської області повідомлено про підозру двом громадянам у колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

📢За даними слідства, жителька Первомайська, ексдержслужбовиця після повномасштабного вторгнення рф стала «головою ради жінок» при адміністрації міста.

У подальшому, окупанти призначили її «начальником відділення державної установи лнр «багатофункціональний центр надання державних та муніципальних послуг міста Первомайська».

За результатами незаконних «виборів», що проходили з 1 по 10 вересня 2023 року, її обрано «головою ради міського округу муніципальне утворення міський округ місто Первомайськ лнр першого скликання».

Жінка ‒ «депутат» від всеросійської політичної партії «єдина росія».

Вона проводить засідання «постійних комісій ради», бере участь у розгляді питань порядку денного та затверджує прийняті рішення.

📢Інший підозрюваний ‒ мешканець Лисичанська, колишній керівник дільниці відокремленого підрозділу АТ «Лисичанськвугілля» «Шахта ім. Д. Ф. Мельникова».

На виборах 2023 року обраний «депутатом» «ради міського округу муніципальне утворення міський округ місто Лисичанськ лнр першого скликання» від партії «єдина росія».

Досудове розслідування здійснюють слідчі 3 управління ГУ СБУ України в Донецькій та Луганській областях.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.