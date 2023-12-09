Прикордонники викрили чотирьох чоловіків, які намагались втекти з країни з підробленими документами

10 грудня 2023, 14:02

Протягом тижня прикордонники Мукачівського загону завадили чотирьом українцям втекти з країни та перетнути українсько-румунський кордон за підробленими документами, повідомляє ДПСУ у неділю, 10 грудня.

📢«Один з чоловіків на перевірку документів надав довідку для отримання пільг інвалідами, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу. Інший – нотаріально завірену копію пенсійного посвідчення інваліда II групи своєї дружини та копію довідки медико-соціальної експертної комісії», – йдеться у повідомленні.

Ще одна людина намагалася отримати дозвіл на виїзд з України за "липовим" тимчасовим посвідченням військовозобов’язаного та довідкою про проходження військово-лікарської комісії. Останній використав підроблену довідку про непридатність до військової служби.

📢«Усі документи були підробленими. Правопорушників передали співробітникам Нацполіції», – повідомили в ДПСУ.

📅Раніше було виявлено та припинено дію нових схем обходу мобілізації, серед фігурантів яких були лікар, адвокат, дві цивільні особи, проректор інституту та посадовець квартирно-експлуатаційного відділу. Вартість послуг коливалася від 400 до 6000 доларів США.