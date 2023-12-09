Заочно арештовано колишнього мера Одеси Костусєва – батька нардепа Гончаренка

11 грудня 2023, 16:09

Вищий антикорупційний суд заочно арештував колишнього мера Одеси Олексія Костусєва, батька народного депутата Олексія Гончаренка. Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура у понеділок, 11 грудня.

📢«Суд задовольнив клопотання та обрав указаному підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою… Після затримання підозрюваного та доставки до місця проведення досудового розслідування слідчий суддя вирішить питання про застосування цього запобіжного заходу», - йдеться у Telegram-каналі САП.

Олексій Костусєв отримав такий вирок у зв'язку зі справою про незаконне заволодіння майновим комплексом стратегічного об'єкта — КП «Міжнародний аеропорт "Одеса"» та 2,5 млрд грн доходу від його діяльності.

11 жовтня НАБУ оголосило у розшук Олексія Костусєва. У коментарі щодо цієї справи, народний депутат від партії «Європейська солідарність» Олексій Гончаренко розповів, що не підтримує зв'язку з батьком з 2009 року та виступав проти "оборудки" з аеропортом як депутат Одеської облради.

Олексій Костусєв очолював місто Одесу від 2010 до 2013 року. Поруч із ним у справі аеропорту "Одеса" також фігурують його колишній заступник та бізнесмени Борис Кауфман, а також Олександр Борухович.

📅Костусєву повідомлено про підозру 29 серпня 2023 року. За слідством, у 2011 році аеропорт перейшов у спільну власність міста та приватних інвесторів, позбавивши місто повністю контролю над його діяльністю та від жодного прибутку.