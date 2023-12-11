Дубінському суд обмежив терміни ознайомлення зі справою до 29 грудня

13 грудня 2023, 16:33

Суд встановив часові рамки для вивчення матеріалів кримінального провадження, що стосується народного депутата Олександра Дубінського, якого підозрюють у скоєнні службового підроблення для незаконного виїзду за кордон. Про це повідомила пресслужба ДБР у середу, 13 грудня.

📢«Суддя задовольнив клопотання слідчого ДБР про встановлення стороні захисту – підозрюваному та його захисникам – терміну до 29 грудня 2023 року», – йдеться у повідомленні.

За інформацією ДБР, підозрюваний та його захисники штучно затягують процес вивчення матеріалів, щоб спеціально затримати передачу обвинувального акта до суду.

Також, 12 грудня суд вирішив перевести нардепа до окремої камери з огляду на його безпеку.

📌30 листопада сам депутат повідомляв, що його перевели в камеру із десятьма іншими ув'язненими, де не забезпечили належних умов, та йому довелося сидіти на стільці. Він також заявив, що його побили п’ять-шість осіб після відбою, завдавши ушкоджень ребрам та іншим частинам тіла, намагаючись залишити мінімум слідів. Він представив результати медичного обстеження на судовому засіданні та продемонстрував гематому на боці.

📌14 листопада суд у Києві взяв під варту депутата Олександра Дубінського за обвинуваченням у державній зраді, звинувачуючи його у співпраці з російськими спецслужбами з 2016 року. Дубінський, відомий тепер під прізвиськом «Буратіно», відкидає ці обвинувачення, а його адвокати активно ведуть аккаунти у соціальних мережах.

📅Також нагадаємо, що з початку листопада Дубінський перебував під домашнім арештом у зв'язку з іншою справою, пов'язаною з підозрою в організації незаконного перетину кордону для брата його громадянської дружини до Норвегії.