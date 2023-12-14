До 10 років ув’язнення засуджено бойовика «лнр», який воював проти України з 2014 року

15 грудня 2023, 16:43

За матеріалами СБУ термін за ґратами отримав ще один бойовик окупаційних військ, захоплений українськими військовими в полон у боях на Бахмутському напрямку.

Встановлено, що мешканець окупованого Антрацитівського району у 2014 році вступив до НЗФ «Всевеликое войско донское», У підрозділі «Волчья сотня» він отримав зброю та посаду стрільця. Потім був переведений до так зв. «7 ОМСБр нм лнр».

Брав участь у бойових діях проти сил АТО, у тому числі в районі Світлодарської дуги. «Отаманом» казачих банд Козициним був нагороджений медаллю «За освобождение Донбасса».

Під час широкомасштабної російської навали зловмисник у складі 85 ОМСБр ЗС рф воював проти України на території Луганської та Донецької областей. Потрапив у полон у районі села Кліщївка поблизу Бахмуту.

❗Правопорушник надав слідчим СБУ свідчення щодо своєї участі у збройних формуваннях країни-агресора та злочинів, вчинених окупантами.

Зокрема, він бачив, як російські війська обстрілювали Попасну Луганської області фосфорними боєприпасами. Був свідком того, як на Донеччині окупанти розкрадали обладнання захопленої ними Миронівської ТЕС, зрізали та збували на металолом металеві комплектуючі.

Грабували будинки місцевих мешканців, відбирали у людей автомобілі.

Участь у мародерстві брали не лише рядові загарбники, але й командири.

Слідством доведено вчинення фігурантом посягання на територіальну цілісність і недоторканість України та його участь у незаконних збройних формуванням (ч.2 ст.110 та ч. 2 ст.260 Кримінального кодексу України).

✔️Бойовика засуджено до 10 років позбавлення волі.

Досудове розслідування проводили слідчі ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.