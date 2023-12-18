Колишньому судді Тандиру, який збив нацгвардійця, продовженно арешт

20 грудня 2023, 13:47

Святошинський районний суд столиці ухвалив рішення про продовження запобіжного заходу для колишнього судді Олексія Тандира який у Києві на блокпості на смерть збив нацгвардійця. Про це повідомляє Суспільне у середу, 20 грудня.

📢«Тандир перебуватиме у СІЗО до 17 лютого 2024 року без права внесення застави», – йдеться у повідомленні.

Підозрюваний просив змінити запобіжний захід – замість СІЗО відправити його на фронт. Зазначено, що стаття дозволяє скасувати запобіжні заходи для тих, хто викликається на військову службу під час мобілізації, на особливий період, або за зміни обставин, обґрунтованих іншими підставами.

Прокурор зазначив, що не отримував звернень від Тандира та не провів перевірку його придатності до військової служби. Зараз підозрюваний перебуває в СІЗО, а в разі визнання його винним – загрожує реальний термін до 10 років ув'язнення.

Щоб уникнути арешту майна, Тандир переоформив його на свою колишню дружину. Родина загиблого нацгвардійця подала заяву про арешт майна вже після переоформлення, але суддя відклав рішення, очікуючи свідчень родичів загиблого. Адвокати Тандира не з'явилися на судове засідання, пояснивши це участю в іншому процесі.

❗ Важливо відзначити, що подія відбулася 25 травня під час комендантської години, коли голова Макарівського райсуду, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, збив на блокпосту 22-річного нацгвардійця Вадима Бондаренка.