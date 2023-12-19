Скандальне будівництво Подільського мосту: чиновник вдруге отримав підозру

21 грудня 2023, 19:41

Під час будівництва Подільського мосту в Києві виявлені мільйонні збитки, через що було оголошено про підозру директору комунального підприємства у службовій недбалості. Про це повідомила пресслужба поліції Києва у четвер, 21 грудня.

📢"Правоохоронці встановили, що в червні цього року заступник директора комунального підприємства Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва отримав від генпідрядної та підрядних організацій акти прийому виконаних будівельних робіт та підписав їх, не пересвідчившись у відповідності обсягів витрат на експлуатацію будівельних машин. Проведена надалі судово-будівельна технічна експертиза підтвердила завищення витрат на оренду спеціальної техніки. За попередніми висновками, сума збитків столичному бюджету сягає 24 мільйонів гривень", - йдеться у повідомленні поліції.

📌У поліції нагадали, що у вересні цього року даний керівник вже отримав підозру за аналогічною статтею через завищення цін на пісок, що збільшило вартість будівництва на 6,5 мільйона гривень.

📌Також раніше повідомлялося, що АМКУ зробив заяву про змову на будівництві Подільського мосту у Києві.