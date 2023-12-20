В черговий раз суд зменшив заставу для Коломойського

22 грудня 2023, 14:42

Київський апеляційний суд вирішив зменшити розмір застави для скандального бізнесмена Ігоря Коломойського ще на 300 млн гривень. Про це повідомляє LIGA.net у п’ятницю, 22 грудня

📢«Продовжити підозрюваному Коломойському Ігорю Валерійовичу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 26 січня 2024 року включно. Визначити Коломойському Ігорю Валерійовичу заставу у розмірі 2,7 млрд гривень», – йдеться в рішенні суду.

Це вже другий раз, коли зменшується розмір застави для Ігоря Коломойського. У вересні цього року її максимальний розмір становив майже 3,9 млрд гривень, але вже тоді, у вересні, її було зменшено до 3 млрд гривень.

📌Нагадаємо, що з початку вересня Коломойському пред'являли підозру в шахрайстві та відмиванні коштів. 2 вересня Шевченківський районний суд арештував бізнесмена на 60 діб, встановивши рекордну заставу, яку пізніше ще збільшили.

Апеляційний суд підтримав таке рішення, а 27 жовтня арешт Коломойського був продовжений на ще два місяці.