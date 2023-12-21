Посадовець КМВА оформлював депутатам військові виплати без несення служби

23 грудня 2023, 14:50

Правоохоронці оголосили про висунення підозри керівнику апарату Київської міської військової адміністрації за сприяння депутатам Київради, які уникали військової служби, отримуючи при цьому грошове забезпечення. Про це стало відомо з повідомлення пресслужби Офісу генерального прокурора у суботу, 23 грудня.

Посадовцю КМВА висунули підозру у сприянні ухиленню військовослужбовців від виконання військових обов’язків за допомогою фальсифікації документів або інших шахрайських дій під, вчинених в умовах воєнного стану.

За інформацією слідства, керівник апарату КМВА незаконно відряджав депутатів з військової частини до військової адміністрації Києва.

Таким чином, посадовець оформлював вигадані відрядження для трьох столичних депутатів та помічнику депутата Київради, які протягом року уникали військової служби, отримуючи при цьому відшкодування з тієї частини, де вони, мовляв, проходили службу.

В серпні їм було пред’явлено підозру в ухиленні від військової служби, і зараз розглядається питання про вибір запобіжного заходу для підозрюваного.

Зазначимо, раніше Служба безпеки здійснила блокування трьох каналів втечі за кордон чоловіків призовного віку.