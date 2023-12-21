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Суспільна думка
Кримінал
23 грудня 2023, 14:50

Посадовець КМВА оформлював депутатам військові виплати без несення служби

Правоохоронці оголосили про висунення підозри керівнику апарату Київської міської військової адміністрації за сприяння депутатам Київради, які уникали військової служби, отримуючи при цьому грошове забезпечення. Про це стало відомо з повідомлення пресслужби Офісу генерального прокурора у суботу, 23 грудня.

Посадовцю КМВА висунули підозру у сприянні ухиленню військовослужбовців від виконання військових обов’язків за допомогою фальсифікації документів або інших шахрайських дій під, вчинених в умовах воєнного стану.

За інформацією слідства, керівник апарату КМВА незаконно відряджав депутатів з військової частини до військової адміністрації Києва.

Таким чином, посадовець оформлював вигадані відрядження для трьох столичних депутатів та помічнику депутата Київради, які протягом року уникали військової служби, отримуючи при цьому відшкодування з тієї частини, де вони, мовляв, проходили службу.

В серпні їм було пред’явлено підозру в ухиленні від військової служби, і зараз розглядається питання про вибір запобіжного заходу для підозрюваного.

Зазначимо, раніше Служба безпеки здійснила блокування трьох каналів втечі за кордон чоловіків призовного віку.

Джерело: "Офіс генерального прокурора"
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