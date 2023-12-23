По справі «Одеського аеропорту» продовжено зобов’язання бізнесмену Боруховичу

25 грудня 2023, 16:39

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) продовжив термін спеціальних зобов’язань, покладених на бізнесмена Алекса Боруховича до 20 лютого 2024 року. Його підозрюють у вчиненні протиправних дій, пов'язаних з організацією заволодіння комунальним аеропортом "Одеса", та доходами від його діяльності, сума яких становить 2,5 млрд грн. Таке рішення ВАКС ухвалено 20 грудня (за інформацією від "Слово і діло").

Раніше було встановлено заставу для Боруховича у розмірі 120,78 млн грн та визначено обов’язкові особисті зобов’язання такі як: прибуття за першою вимогою, заборона виїзду з Одеси без дозволу, повідомлення про зміни місця проживання та роботи, утримання від спілкування з іншими учасниками справи та свідками, здача закордонних паспортів та носіння електронного браслета. Згодом було скасовано носіння браслета, але прокурор САП вимагав подовження решти обов'язків.

📢«Клопотання прокурора САП про продовження строку дії обов'язків, покладених на підозрюваного (Алекса Боруховича – ред.) у кримінальному провадженні — задовольнити. Продовжити підозрюваному строк дії обов'язків, покладених на нього у зв'язку із застосуванням запобіжного заходу у виді застави, на 2 місяці — до 20 лютого 2024 року включно», - йдеться в рішенні.

📅Нагадаємо, НАБУ та САП повідомили про підозру бізнесменам Борису Кауфману та Алексу Боруховичу, а також колишньому міському голові Одесі Олексію Костусєву (батьку народного депутата Олексія Гончаренко) та його ексзаступнику.

📌За слідством, ще у 2011 році група осіб, до якої входили колишній Одеський міський голова Костусєв, його заступник, керівник одного з товариств з обмеженою відповідальністю та два бізнесмени, розробили та реалізували злочинну оборудку, у результаті якої майновий комплекс важливого стратегічного об'єкта – міжнародного аеропорту перейшов з власності територіальної громади у спільну власність міста та так званих «приватних інвесторів», які також заволоділи великою сумою коштів від діяльності цього підприємства.