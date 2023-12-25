У ексголови Верховного суду Князєва вирішено конфіскувати 900 тисяч гривень

27 грудня 2023, 13:13

Печерський районний суд Києва ухвалив рішення про конфіскацію суми понад 900 тисяч гривень у колишнього голови Верховного суду, Всеволода Князєва. Про це повідомлено Національним агентством із запобігання корупції (НАЗК) у середу, 27 грудня.

📢"Суд зобов'язав Князєва сплатити штраф у 2 550 грн та конфіскував подарунок у 906 600 грн", – наголосили у НАЗК.

За даними Національного агентства із запобігання корупції, Князєва звинувачували в отриманні подарунка, що перевищує законно встановлену та дозволену вартість. Цей подарунок виявився орендою квартири в Печерському районі (Липки) Києва. Згідно із Законом України "Про запобігання корупції", судді не можуть приймати подарунки вартістю вище двох прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Князєв порушив це обмеження, приймаючи оренду квартири значно нижче від ринкової вартості. Згідно з договором оренди, укладеним наприкінці 2017 року, суддя винаймав житло за 1 тисячу гривень на місяць, що значно нижче мінімальної ринкової вартості оренди за квартиру площею 133 квадратні метри у зазначеному районі.

Всеволода Князєва затримали 15 травня за звинуваченням в отриманні хабаря у розмірі 2,7 мільйона доларів США від олігарха Костянтина Жеваго за сприятливе рішення судової справи. Звинувачення також висунуто його адвокатському співучаснику.

📌Пленум Верховного суду висловив недовіру Князєву, позбавивши його статусу голови.

📅5 грудня ВАСУ продовжив тримання під вартою у СІЗО колишнього голови Верховного суду Всеволода Князєва ще на два місяці та зменшив розмір застави з 35 до 27 мільйонів гривень. Залог зменшують вже вп'яте, напочатку він становив 107,3 млн гривень.