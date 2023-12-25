Суд відмовився звільнити Дубінського, нардеп залишається у СІЗО

27 грудня 2023, 18:00

Печерський районний суд Києва ухвалив рішення про залишення народного депутата Олександра Дубінського під вартою. Ухвала суду залишається незмінною і не підлягає оскарженню, повідомляє "Суспільне" із зали суду в середу, 27 грудня.

Адвокат Дубінського виступав із проханням замінити запобіжний захід з «тримання під вартою» на «домашній арешт». Він обґрунтовував свою позицію інцидентом у СІЗО, під час якого, начебто, нардеп отримав тілесні ушкодження, включаючи перелом двох ребер та забій грудної клітини. Адвокат також представив, нібито, результати медичного огляду, які свідчать про тяжкі травми.

Дубінський стверджує, що його побиття пов'язане з критикою української влади.

📅Нагадаємо, що 14 листопада нардепа арештували у справі про державну зраду та організацію схеми для незаконного вивезення осіб за кордон. Йому обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового тримання під вартою без права на заставу.

📅2 грудня Дубінський повідомив про факт побиття в київському СІЗО та звернувся із заявою про переведення його до ізолятора СБУ.