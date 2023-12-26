28 грудня 2023, 18:01 За матеріалами 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за 2023 рік реальні терміни покарання отримали близько 70 осіб У 2023 році співробітники 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях провели на сході України цілу низку вдалих оперативних заходів. Викрито та затримано понад 40 осіб, причетних до незаконної діяльності на шкоду національній безпеці України. Понад 500 зловмисникам повідомлено про підозру у вчиненні злочинів. Серед них – колаборанти, ворожі агенти, зрадники та поплічники окупантів. За матеріалами Управління реальні терміни покарання отримали близько 70 правопорушників, ще 50 - засуджено заочно. Нагадаємо про окремі здобутки 2023 року: про те, як мешканець Лисичанська «повівся» на грошову винагороду від окупантів, а натомість отримав 15 років тюрми: дивіться за 👉 посиланням;

про те, як у Сватовому керівник підприємства разом із загарбниками намагався повернути місто до часів радянського минулого, однак опинився на лаві підсудних: дивіться за 👉 посиланням;

про ворожого посіпаку з Новопскова, який пробував сховатися від правосуддя у міжнародній волонтерській організації, але не зміг: дивіться за 👉 посиланням;

про те, як на 10 років відправився за ґрати мешканець Мирнограда, який розвідував для окупантів позиції ЗСУ: дивіться за 👉 посиланням;

про те, чим скінчилося полювання членів ворожої агентурної мережі на американські «Абрамси»: дивіться за 👉 посиланням;

про те, чому організаторка російського референдуму на Старобільщині, яка поїхала на вільну територію України за соцвиплатами, отримала підозру та місце в слідчому ізоляторі: дивіться за 👉 посиланням;

про те, як познайомився зі співробітниками СБУ мешканець Сватівщини, який допомагав окупантам в обмін на дозвіл безкарно мародерити в селі: дивіться за посиланням;

чим закінчилась діяльність ворожого агента, який чекав російських «асвабадитєлєй» у Слов’янську: дивіться за 👉 посиланням; Джерело: "Пресслужба СБУ в Луганській області" irtafax.com