До 14 років за ґратами засуджено начальницю підрозділу окупаційного «митного посту» на Луганщині

03 січня 2024, 12:35

За матеріалами Служби безпеки України колаборантку з Луганщини визнано винною у вчиненні злочину, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України, та заочно засуджено до тривалого терміну позбавлення волі.

Судовий вирок отримала начальниця так зв. «отдела таможенного оформления №4 ТП «Красная Таловка» государственного таможенного комитета лнр».

Встановлено, що окупанти призначили її на посаду у червні 2022 року, невдовзі після створення незаконного митного посту в захопленому Щастинському районі.

До 2014 р. мешканка Луганська працювала в митних органах України. Після початку російської агресії вона перейшла на бік ворога і згодом очолила підрозділ, який забезпечує надходження митних платежів для потреб окупаційного режиму на Луганщині.

СБУ задокументувала діяльність зрадниці та повідомила їй про підозру в колабораційній діяльності.

Юр’ївський районний суд Дніпропетровської області засудив зловмисницю до 14 років позбавлення волі із забороною обіймати посади у правоохоронних органах України та в органах державної влади, органах місцевого самоврядування протягом 15 років та з конфіскацією усього майна.

📌Наразі зловмисниця переховується на тимчасово окупованій території Луганщини, тому до неї застосовано спеціальну процедуру заочного засудження.

❗Початок строку відбування покарання обчислюватиметься з дати затримання.

📢 Окупаційну чиновницю оголошено у розшук.

Досудове розслідування проводили слідчі ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.