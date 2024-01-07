Так званому «голові адміністрації Сєвєродонецька» та його спільникам повідомлено про підозру за підтримку та пропаганду дій російських окупантів

09 січня 2024, 16:53

СБУ повідомила про підозру організованій групі осіб, яка займається систематичним проведенням в окупованому Сєвєродонецьку масових та інформаційно-пропагандистських заходів політичного характеру на підтримку агресії рф проти України.

Фігурантами є «голова» так званої «адміністрації міста Сєвєродонецьк лнр», його заступниця та начальниця окупаційного «управління освіти».

Від початку окупації Сєвєродонецька учасники групи розгорнули активну медійну діяльність на підтримку політики путінського режиму.

Задокументовано, що лише з кінця липня 2022 до травня 2023 року окупаційні чиновники провели у Сєвєродонецьку понад 30 проросійських заходів.

Серед них інтерв’ю пропагандистським медіа, зустрічі з «високопосадовцями лнр», «депутатами народного совєта», представниками російських політсил, церкви московського патріархату, так званих «шефів» із Пермського краю рф, «патріотичні заходи» на честь окупаційної армії, акції щодо збирання та передачі загарбникам гуманітарної допомоги («С Zаботой о солдате» та ін.), відзначення «державних свят» агресора на кшталт «дня народного единства», «дня защитника отечества», «дня мвс рф та мвс лнр», заходи щодо втягнення сєвєродонецьких школярів у «всероссийское движение первых» тощо.

Активність чиновників супроводжувалася численними публікаціями на спеціально створених окупантами медіаресурсах.

Організовані ними акції носили політичний характер та мали за мету підтримку кремлівського режиму, формування у мешканців захопленої території російської ідентичності, виправдання російської агресії проти України.

Під час більшості акцій, які проводили колаборанти, відтворювалась символіка російського вторгнення в Україну та кремлівські пропагандистські наративи про «освободителей» та «русский город Северодонецк».

СБУ повідомила зловмисників про підозру за ч. 3 ст. 28 та ч. 6 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (організація заходів політичного характеру, здійснення інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором та її окупаційною адміністрацією, спрямованої на підтримку держави-агресора, її окупаційної адміністрації чи збройних формувань та на уникнення нею відповідальності за збройну агресію проти України, вчинені організованою групою).

📢Раніше усі вони отримали повідомлення про підозру в колабораційній діяльності.

❗Правопорушникам загрожує до 12 років позбавлення волі, до 15 років заборони обіймати певні посади та конфіскація майна.

Досудове розслідування проводять слідчі ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.