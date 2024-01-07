Повідомлено про підозру 69 організаторам окупаційного «референдуму» на Луганщині за 2023 рік

11 січня 2024, 13:12

У 2023 році співробітники СБУ задокументували злочинну діяльність та повідомили про підозру 69 організаторам псевдореферендуму на Луганщині. Зокрема, зібрано доказову базу щодо близько 30 «депутатів» так зв. «народного совета лнр», які підготували фейковий «плебісцит».

Стосовно значної кількості фігурантів досудове розслідування завершено, матеріали скеровано до суду.

Так, перед законом відповідатимуть директорка луганської школи №5 Ірина Андрух та колишній підприємець Денис Колесников, які з 2018 року є членами так зв. «парламенту лнр». У зв’язку з антидержавною діяльністю цих осіб, Україною та її міжнародними партнерами щодо них застосовано санкції.

Доведено, що 20 вересня 2022 року на позачерговому засіданні «народного совета» вони проголосували за так зв. «закон о референдуме лнр по вопросу о вхождении в состав рф на правах субъекта рф» і звернулися до ватажка «лнр» Пасічника для підписання цього «документа». На підставі «закону про референдум» загарбники провели «голосування» на захопленій території Луганської області.

Під час підготовки «плебісциту» обидва фігуранти вели активну пропагандистську діяльність, закликаючи мешканців окупованої території віддати свої голоси за приєднання до рф.

Також фігурантами досудових розслідувань за підозрою в злочинах проти національної безпеки стали мешканці Луганська, селища Металіст, Старобільського та Сватівського районів, які добровільно взяли участь в організації псевдо референдуму у якості голів та членів виборчих комісій.

Серед них «активістка» проросійської псевдогромадської організації, а також призначені окупантами керівники шкіл у Луганську та в с. Риб’янцево на Старобільщині, які впроваджували російські стандарти в навчальний процес, а потім долучились до організації антидержавного «референдуму».

Ще один пособник окупантів – мешканець села Макіївка, який за власною ініціативою проводив подворовий обхід мешканців села для поіменного голосування та агітував підтримати агресора.

Правопорушникам інкримінується колабораційна діяльність та умисні дії з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією, вчинені за попередньою змовою групою осіб (ч. 5 ст. 111-1 та ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу України).

Обвинувальні матеріали щодо цих осіб перебувають на розгляді в суді.

❗Зловмисників оголошено у розшук. Їм загрожує до 10 років позбавлення воля та конфіскація майна.

Співробітники ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва прокуратури вживають комплексні заходи для їх притягнення до кримінальної відповідальності.