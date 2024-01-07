Повідомлено про підозру у державній зраді чотирьом правоохоронцям з Луганщини

14 січня 2024, 12:53

За процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури повідомлено про підозру чотирьом правоохоронцям за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

За даними слідства, після повномасштабного російського вторгнення інструктор з особистої безпеки тренінгового центру ГУНП в Луганській області та поліцейські Сватівського і Старобільського райвідділів поліції зрадили присязі.

Вони на камери пропагандистських медіа присягнули на вірність так званій «лнр». Добровільно вступили до «Троїцького та Станично-Луганського райвідділів внутрішніх справ мвс лнр». Обійняли рядові посади.

Підозрювані забезпечують «правопорядок та громадську безпеку» шляхом патрулювання територій захоплених населених пунктів, виконують накази та розпорядження окупаційного керівництва.

Крім того, один із фігурантів проводив обшуки за місцем проживання співробітників правоохоронних органів, які виїхали на підконтрольну Україні територію.

Наразі вирішується питання щодо обрання усім особам запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування здійснюють слідчі ТУ ДБР, розташованого у м. Краматорську, оперативний супровід – управління внутрішньої безпеки у Луганській області ДВБ НПУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.