Викрито концерн на Житомирщині, який працював з російським ВПК

17 січня 2024, 13:54

Правоохоронці затримали двох топменеджерів концерну з Житомирської області, який забезпечував постачання систем загородження для підприємств оборонно-промислового комплексу на росії. Про це стало відомо від ДБР у середу, 17 січня.

За інформацією від правоохоронців, до початку повномасштабної війни концерн перебував у власності підприємця, який за кілька днів до початку вторгнення залишив Україну. Пізніше він передав власність особам, які продовжували співпрацювати з росією.

📢«Нові власники концерну налагодили постачання через підконтрольні іноземні та російські фірми-прокладки. Саме ці компанії відправляли "замовлення" українському виробнику нібито для потреб третьої сторони. Тільки протягом 2022 року фігуранти поставили до росії декілька партій відповідної продукції на понад $1,5 млн», – повідомили у ДБР.

Проходили обшуки в офісах концерну і місцях проживання його керівників. Слідчі конфіскували речі та документи, які свідчать про операційну діяльність підприємств концерну як в Україні, так і на росії.

📢«Наразі затримано двох топменеджерів концерну, яким було оголошено про підозру в учиненні умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору, вчинених організованої групою за ч.3 ст.28, ч.1 ст.111-2 КК України», – додають у ДБР.

Щонайменше троє інших учасників групи, включаючи організатора, перебувають за межами України і їм буде оголошено підозру у заочно. Наразі вирішується питання арешту майна підприємств і його передачі АРМА.

📅Раніше СБУ викрила українську компанію, яка здійснювала оптові постачання засобів тактичної медицини на росію. В ЗМІ зазначалось, що йшлося про компанію "Київгума".