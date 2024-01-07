У Львівській ОВА проведено обшуки співробітниками СБУ

17 січня 2024, 16:52

Співробітники СБУ провели обшуки у департаменті з питань цивільного захисту Львівської обласної військової адміністрації. Про це повідомила пресслужба ОВА у середу, 17 січня.

Зазначено, що слідчі дії проводилися ще у понеділок, 15 січня, в рамках кримінального провадження стосовно можливої протиправної діяльності одного з постачальників засобів захисту. При цьому зазначається, що департамент сприяє слідству, надаючи всі необхідні документи для повного та об’єктивного розслідування.

Однак у пресслужбі ОВА не розкрили деталей стосовно конкретного постачальника та придбаних захисних засобів. Лише зазначено, що «департамент провів закупівлю необхідних засобів захисту з метою поповнення регіонального резерву матеріальними ресурсами».

📅Раніше у середу було оголошено, що ДБР повідомило про підозру одному з найбільших постачальників Міноборони, львівському бізнесмену Ігорю Гринкевичу та іншим учасникам злочинної групи, злочини яких було викрито у сфері закупівель одягу та білизни для Збройних Сил України.