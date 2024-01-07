До 15 років тюрми загрожує колаборантам з Луганщини, які служать у незаконних силових структурах ворога

18 січня 2024, 13:08

Одним із фігурантів є «прокурор Міловського району лнр», призначений окупантами весною 2022 року.

Задокументовано, що зрадник почав співпрацювати з ворогом після 2014 року. Обіймав різні посади у так зв. «генеральній прокуратурі лнр», деякий час очолював окупаційну «прокуратуру» в Алчевську, був «заступником генерального прокурора лнр».

Після широкомасштабного вторгнення загарбники відправили «досвідченого» колаборанта охороняти окупаційний режим у захоплених районах півночі Луганської області.

Другий зловмисник є колишнім українським правоохоронцем, який зрадив присязі та пішов служити до «Міловського РВ МВС лнр».

Він не лише виконує поліцейські функції в зоні окупації, а й за власною ініціативою надає загарбникам інформаційну підтримку. Через свою сторінку в соцмережі колаборант висвітлював діяльність створених рашистами «владних структур» та пропагував встановлені агресором «нові порядки».

Слідчі СБУ зібрали доказову базу щодо протиправної діяльності фігурантів.

Вони отримали повідомлення про підозру в колабораційній діяльності. Наразі матеріали скеровано до суду.

Зловмисників оголошено у розшук. Їм загрожує до 15 років ув’язнення та конфіскація майна.

Розслідування проводили співробітники ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.