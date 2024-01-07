Представники ДБР пояснили, чому Романа Гринкевича не було арештовано

19 січня 2024, 14:34

Романа Гринкевича, сина скандального львівського підприємця Ігоря Гринкевича, розшукують після того, як зібрали достатньо доказів, повідомила радниця Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян під час телемарафону. Зазначено, що на цей час відомо, що Роман Гринкевич офіційно не перетинав державного кордону.

📢«ДБР не може просто взяти і затримати безпідставно людину. Щоб оголосити підозру і обрати запобіжний захід, потрібно назбирати достатньо доказів», - пояснила Сапьян.

Уточнено, що особи, які отримали підозру у справі Гринкевичів, і яким суд обрав запобіжний захід, залишаться під вартою до середини березня. Зазначено, що вони мають законне право внести заставу у розмірі 500 млн гривень.

Нагадаємо, що 29 грудня 2023 року ДБР затримало одного з головних постачальників Міністерства оборони, Ігоря Гринкевича, через спробу надання хабаря.

ДБР звинувачує Гринкевича в оборудках у сфері закупівель одягу та білизни для ЗСУ. Компанії бізнесмена успішно «виграли» 23 тендери на постачання одягу для Міністерства оборони на загальну суму 1,5 мільярда гривень. Також правоохоронці проводять розслідування з приводу можливої участі колишніх посадовців Міністерства оборони у схемах, пов'язаних із компаніями Ігоря Гринкевича.

17 січня Роману Гринкевичу та іншим фігурантам справи були оголошені підозри, а для трьох з них обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.