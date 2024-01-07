Очільника окупаційної «поліції» Старобільського району Луганщини засуджено до 15 років за ґратами

20 січня 2024, 14:08

За матеріалами Служби безпеки України ще одного колаборанта з Луганщини визнано винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України та заочно засуджено до тривалого терміну ув’язнення.

Судовий вирок отримав так зв. «т.в.о. начальника Старобільського районного відділу внутрішніх справ мвс лнр».

Колишній співробітник міліції Луганщини перейшов на бік ворога і після 2014 року обслуговував рашистський режим на різних посадах: був «заступником міністра», «начальником управління карного розшуку МВС лнр».

У червні минулого року фігурант очолив так звану «поліцію» на Старобільщині. Загарбники доручили йому сприяти підтриманню окупаційного «порядку», придушувати будь-які прояви спротиву чи невдоволення з боку місцевих мешканців.

Синельниківський міськрайонний суд Дніпропетровської області засудив колаборанта до 15 років позбавлення волі із забороною обіймати посади в органах державної влади, державного управління, місцевого самоврядування, судових, правозахисних, правоохоронних органах та займатися діяльністю, пов’язаною з наданням публічних послуг, строком 15 років та з конфіскацією усього майна.

Наразі зловмисник переховується на тимчасово окупованій території Луганщини. Його оголошено у розшук.

Початок строку відбування покарання обчислюватиметься з дати його затримання.

Досудове розслідування здійснювали співробітники ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.