Повідомлено про підозру керівниці поліграфічної компанії з Луганщини, яка веде бізнес з російськими окупантами

23 січня 2024, 16:18

СБУ викрила генеральну директорку найбільшого поліграфічного підприємства у Луганську, яка сприяє загарбникам та провадить господарську діяльність у взаємодії з органами окупаційної влади та на користь агресору.

За даними досудового розслідування, у квітні 2015 року керівниця ООО «Пресс-экспресс» перереєструвала підприємство у так званих «державних органах лнр» і продовжила випуск друкованої продукції у співпраці з окупантами та для їхніх потреб.

Типографія видавала на місяць понад 20 найменувань «республіканських» та міських газет та журналів накладом близько 300 тисяч примірників.

Наприкінці минулого року генеральна директорка знов перереєструвала поліграфічну компанію – тепер уже за законодавством країни-агресора у так зв. «межрайонной инспекции федеральной налоговой службы №1 по лнр».

Встановлено, що у вересні 2022 р. вона уклала договір з «центральною виборчою комісією лнр», відповідно до якого підприємство надрукувало бюлетені для голосування на окупаційному псевдореферендумі.

Наразі типографія продовжує роботу на тимчасово окупованій території. Вона забезпечує «державні» установи «лнр» бланковою продукцією для ділової документації, друкує для замовників у рф та «лнр» російські законодавчі акти, «нові» карти держави-терориста, навчальну літературу за російськими стандартами та з символікою рф.

СБУ повідомила генеральній директорці підприємства про підозру в колабораційній діяльності за ст. 111-1 Кримінального кодексу України.

Триває досудове розслідування, яке проводить слідчий підрозділ ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.