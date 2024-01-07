Колишньому голові Верховного Суду Князєву зменшили заставу, яку було швидко за нього внесено

31 січня 2024, 12:49

Повідомляється, що за колишнього голову Верховного Суду Всеволода Князєва, що знаходиться під підозрою у корупції, було внесено заставу. Про це стало відомо з повідомлення Центру протидії корупції.

📢«Учора слідчий суддя ВАКС зменшив заставу Всеволода Князєва з 20 млн грн до 18,168 млн грн. А вже сьогодні гроші за нього внесли, і він зможе вийти із СІЗО», — йдеться у повідомленні.

В ЦПК зауважили, що ніхто з родини Князєва, ймовірно, не міг самостійно внести гроші, оскільки всі його активи під арештом. У грудні минулого року захист стверджував, що сім'я підозрюваного може внести максимум 10 мільйонів гривень.

Слід зазначити, що новина про внесення застави для Князєва збіглася з інформацією про те, що Верховна Рада має намір зупинити розгляд дисциплінарних справ щодо нього. Це викликало побоювання, що це може стати небезпечним прецедентом, дозволяючи іншим підозрюваним суддям залишатися на посаді та отримувати винагороду.

📅Нагадаємо, що раніше, 5 грудня, ВАСУ продовжив термін утримання колишнього голови Верховного Суду Всеволода Князєва у СІЗО ще на два місяці та зменшив розмір застави з 35 до 27 мільйонів гривень. Це вже вп'яте, коли розмір застави було зменшено; початкова сума застави була призначена у розмірі 107,3 мільйона гривень.

📅Також відомо, що 15 травня 2023 року Князєва затримали за хабар у майже 3 мільйони доларів. Олігарх Костянтин Жеваго нібито надав ці кошти голові Верховного Суду за «правильне» для нього судове рішення. Жеваго заперечував, що давав хабар.