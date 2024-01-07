Повідомлено про підозру «голові Лутугинського муніципального округу лнр»

01 лютого 2024, 14:05

За процесуального керівництва Сєвєродонецької окружної прокуратури повідомлено про підозру громадянину у добровільному зайнятті посади у незаконному органі влади, створеному на тимчасово окупованій території, у тому числі в окупаційній адміністрації держави-агресора (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, підозрюваний ‒ мешканець смт Успенка, медик, який після захоплення окремих територій Луганської області почав підтримувати ворога.

Чоловік вирішив будувати собі кар’єру в окупаційних органах влади.

Був «першим заступником голови адміністрації Лутугинського району лнр», «головним лікарем» у «державній установі «Лутугинська центральна районна багатопрофільна лікарня лнр».

У подальшому, став «головою адміністрації Лутугинського району лнр».

Після так званого «входження лнр до складу рф», фігуранта було переназначено на цю ж посаду відповідно до законодавства держави-агресора.

Зазначимо, що чоловік є членом ворожої політичної партії «єдина росія».

Дотепер він продовжує очолювати окупаційний орган влади у захопленому населеному пункті.

Проводить зустрічі з представниками Ульянівської області рф, підписує договори про співпрацю, бере участь у засіданнях комісій та проведенні урочистих заходів на підтримку росії.

Наразі вирішується питання щодо оголошення підозрюваного у розшук.

Досудове розслідування здійснюють слідчі 3 управління ГУ СБУ України в Донецькій та Луганській областях.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.